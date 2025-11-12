Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes - Chilevisión

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó Robinson Saunders González, un hombre chileno de 33 años, quien es el principal sospechoso por la desaparición y homicidio de Valentina Alarcón.

En la audiencia de formalización el tribunal fijó 180 días de investigación para indagar el caso y esclarecer lo ocurrido. El conocido como El Cebolla y El Colombiano fue detenido esta mañana tras un complejo trabajo de la PDI.

Detalles inéditos del homicidio de Valentina Alarcón

Según relataron en la audiencia, el imputado enfrenta los cargos de secuestro con femicidio y robo con homicidio.

En relación al primero, Fiscalía señaló que la joven inicialmente se dirigió al domicilio donde él se encontraba con el fin de comprar drogas.

Posteriormente, ya en el inmueble ubicado en La Pintana, -según el ente persecutor- ambos habrían consumido sustancias ilícitas en el domicilio, el mismo donde fue encontrado su cuerpo este lunes.

Ambos estaban con un tercer sujeto que habría sido testigo de lo ocurrido. Saunders le habría pidido que fuera a comprar y habría abusado sexualmente a la víctima. Al poner resistencia, la Fiscalía indicó que la habría asfixiado.

Respecto al robo con homicidio, Valentina estaba con su celular, billetera y otras pertenencias al momento del ataque. Tras su muerte, el detenido hizo una transacción en la que vendió un teléfono a $10 mil presuntamente para obtener más droga.

El comprador regaló el celular a una mujer, quien cambió el chip a uno de otra compañía. Gracias al trabajo de inteligencia y en colaboración con esta compañía es que lograron tomar contacto con ella, quien reveló el origen del aparato tecnológico y permitió la detención del sospechoso.