 Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes - Chilevisión
Minuto a minuto
La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes Más de 40 escolares intoxicados y casi 2 mil evacuados por emanación de gas en La Granja “El que no salta es paco”: Matthei y Kast en picada contra Jara tras cánticos contra Carabineros en cierre de campaña Conocido como el "Cebolla": Quién es el detenido por el crimen de Valentina Alarcón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/11/2025 16:04

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

Publicado por CHV Noticias

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó Robinson Saunders González, un hombre chileno de 33 años, quien es el principal sospechoso por la desaparición y homicidio de Valentina Alarcón.

En la audiencia de formalización el tribunal fijó 180 días de investigación para indagar el caso y esclarecer lo ocurrido. El conocido como El Cebolla y El Colombiano fue detenido esta mañana tras un complejo trabajo de la PDI.

Detalles inéditos del homicidio de Valentina Alarcón

Según relataron en la audiencia, el imputado enfrenta los cargos de secuestro con femicidio y robo con homicidio.

En relación al primero, Fiscalía señaló que la joven inicialmente se dirigió al domicilio donde él se encontraba con el fin de comprar drogas.

Posteriormente, ya en el inmueble ubicado en La Pintana, -según el ente persecutor- ambos habrían consumido sustancias ilícitas en el domicilio, el mismo donde fue encontrado su cuerpo este lunes.

Ambos estaban con un tercer sujeto que habría sido testigo de lo ocurrido. Saunders le habría pidido que fuera a comprar y habría abusado sexualmente a la víctima. Al poner resistencia, la Fiscalía indicó que la habría asfixiado.

Respecto al robo con homicidio, Valentina estaba con su celular, billetera y otras pertenencias al momento del ataque. Tras su muerte, el detenido hizo una transacción en la que vendió un teléfono a $10 mil presuntamente para obtener más droga.

El comprador regaló el celular a una mujer, quien cambió el chip a uno de otra compañía. Gracias al trabajo de inteligencia y en colaboración con esta compañía es que lograron tomar contacto con ella, quien reveló el origen del aparato tecnológico y permitió la detención del sospechoso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Así quedó el rostro de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, tras sufrir brutal agresión

Un grupo de sujetos abordó a la joven, le robó su celular y luego la propinó una golpiza.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025