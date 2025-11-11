Fueron 15 días de búsqueda: Lo que se sabe del crimen de Valentina Alarcón en La Pintana - Chilevisión

El cuerpo de Valentina Alarcón, joven que era buscada desde hace 15 días, fue encontrado en una casa no habitada en la población El Castillo de La Pintana.

Autoridades informaron que el cadáver de la mujer presenta graves indicios de violencia. Es por esto que actualmente, se realizan diligencias por una eventual tortura, ya que al momento del hallazgo, el cuerpo tenía una bolsa negra en la cabeza y un cable en su cuello.

Las causas del crimen también son materia de investigación, la cual está a cargo de Fiscalía ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios).

Joven salió de su domicilio a una actividad de la barra de Universidad de Chile

El último fin de semana de octubre la joven salió de su domicilio en Puente Alto rumbo a La Pintana, más precisamente a la población El Castillo, donde pretendía participar en una actividad de Los de Abajo, barra de Universidad de Chile, sin embargo, se le perdió el rastro.