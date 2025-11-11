 Fueron 15 días de búsqueda: Lo que se sabe del crimen de Valentina Alarcón en La Pintana - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima era boliviana y había denuncias previas: Lo que se sabe del crimen que impacta a Melipilla “Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio Se queda en la cárcel: Suprema ratifica prisión de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/11/2025 09:09

Fueron 15 días de búsqueda: Lo que se sabe del crimen de Valentina Alarcón en La Pintana

El cuerpo de la joven, quien era buscada desde hace 15 días, fue encontrado en una casa no habitada en la población El Castillo de La Pintana.

El cuerpo de Valentina Alarcón, joven que era buscada desde hace 15 días, fue encontrado en una casa no habitada en la población El Castillo de La Pintana.

Autoridades informaron que el cadáver de la mujer presenta graves indicios de violencia. Es por esto que actualmente, se realizan diligencias por una eventual tortura, ya que al momento del hallazgo, el cuerpo tenía una bolsa negra en la cabeza y un cable en su cuello.

Las causas del crimen también son materia de investigación, la cual está a cargo de Fiscalía ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios).

Joven salió de su domicilio a una actividad de la barra de Universidad de Chile

El último fin de semana de octubre la joven salió de su domicilio en Puente Alto rumbo a La Pintana, más precisamente a la población El Castillo, donde pretendía participar en una actividad de Los de Abajo, barra de Universidad de Chile, sin embargo, se le perdió el rastro. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras

La influencer se llenó de críticas por la manera en que se refirió a las personas con las que tuvo el problema, el cual comentó por redes sociales y luego terminó disculpándose con sus seguidores.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Chileno es condenado a presidio perpetuo por femicidio en Argentina

Hernán Felipe Herrera le quitó la vida a Christelle Heredia atacándola con un arma blanca en junio de 2024. Antes del crimen ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025
Publicidad