Fue a un evento de la barra de la U y no regresó: Buscan a joven de 26 años en La Pintana - Chilevisión

30/10/2025 10:56

Fue a un evento de la barra de la U y no regresó: Buscan a joven de 26 años en La Pintana

De acuerdo a la información que maneja su familia, la joven de 26 años había quedado de asistir a un evento de Los de Abajo en la población Santo Tomás en la comuna de La Pintana.

Una joven de 26 años, identificada como Valentina Fernanda Alarcón Molina se encuentra desaparecida tras aparentemente asistir a un evento de la barra de Universidad de Chile el pasado fin de semana. 

De acuerdo a la información que maneja su familia, Valentina había quedado de asistir a un evento de Los de Abajo en la población Santo Tomás en la comuna de La Pintana.

De hecho, la barra de los azules promocionó el evento en sus redes sociales como una jornada de camaradería en el Barrio La Bombazul, donde también se conmemoró un año de la muerte de Enzo Bombazul, quien fue acribillado en la comuna. 

Sin embargo, la joven nunca regresó a su hogar y su teléfono se encuentra está apagado. Por este motivo su familia presentó una denuncia por presunta desgracia.

La búsqueda está a cargo de la Policía de Investigaciones, que a través de redes sociales compartió foto e información de la joven desaparecida. 

Publicidad

