Balacera en La Pintana: Más de 50 disparos y un hombre grave tras recibir un tiro en la cabeza - Chilevisión

Durante la madrugada de este lunes se reportó una balacera en la comuna de La Pintana que dejó al menos dos heridos, uno de ellos recibió un disparo en la cabeza.
Según los primeros antecedentes, un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza. La segunda víctima resultó herida en una mano y, luego de ser interrogada por las autoridades, huyó del lugar poco después.