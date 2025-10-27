 Balacera en La Pintana: Más de 50 disparos y un hombre grave tras recibir un tiro en la cabeza - Chilevisión
27/10/2025 07:56

Balacera en La Pintana: Más de 50 disparos y un hombre grave tras recibir un tiro en la cabeza

Durante la madrugada de este lunes se reportó una balacera en la comuna de La Pintana que dejó al menos dos heridos, uno de ellos recibió un disparo en la cabeza.

Publicado por Gabriela Valdés

Una balacera que dejó dos personas heridas fue registrada en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, durante la madrugada de este lunes.

Según los primeros antecedentes, un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza. La segunda víctima resultó herida en una mano y, luego de ser interrogada por las autoridades, huyó del lugar poco después.

El hecho se registró alrededor de la 01:50 de la madrugada de este lunes, cuando un vehículo Kia Sorento fue blanco de múltiples disparos efectuados desde otro automóvil, del cual aún se desconoce la cantidad de ocupantes.

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) informó que en el lugar del ataque se levantaron al menos 50 evidencias balísticas, de las cuales siete habrían impactado directamente en el vehículo de la víctima.

En la escena también se incautó un arma de fuego presuntamente utilizada por los atacantes, mientras las policías continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y ubicar a la segunda persona que resultó herida.

