Confirman que cuerpo hallado en La Pintana es de Valentina Alarcón: Estaba en una casa no habitada - Chilevisión

El hallazgo ocurrió en la parte trasera de una casa, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana. Según Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue encontrado con graves indicios de violencia.

El Ministerio Público confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, joven barrista de la Universidad de Chile que estaba desaparecida desde el 25 de octubre.

Esto luego de un operativo desarrollado esta jornada en la parte trasera de una casa, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana, a solo una cuadra de donde fue geolocalizado por última vez el celular de la mujer.

Según Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue encontrado con graves indicios de violencia. Además, consignó Emol, Valentina fue encontrada con una bolsa negra en la cabeza y con un cable en su cuello.

"La PDI, la Brigada de Ubicación de Personas, y la Brigada de Homicidios Sur, sumado a trabajo de laboratorio criminalística, pudo corroborar que la persona fallecida que se encontró en el domicilio, correspondería a Valentina Alarcón Molina", confirmó Fiscalía.

Cuerpo fue encontrado en domicilio no habitado

De acuerdo con el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Alfredo Cherry, el cuerpo fue encontrado en un domicilio que no estaba habitado. De momento, no hay personas detenidas tras el operativo.

Cabe recordar que la última información sobre su paradero fue del momento en que salió de su casa en Puente Alto con dirección a La Pintana, para participar de un evento de la barra de hinchas de la Universidad de Chile en la población Santo Tomás.

Empadronamiento y cámaras permitieron el hallazgo

El fiscal ECOH, Alfredo Cerri, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que se logró dar con el cuerpo mediante el empadronamiento de testigos y seguimiento de cámaras de seguridad.

Además de diferentes medidas que permitieron "dar con el domicilio en virtud del cual se realizó entrada de registro (del inmueble) y se encontró sin vida", señaló.