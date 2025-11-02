“Dijo que iba a cargar el teléfono…”: El último mensaje que envió joven desaparecida hace una semana en La Pintana - Chilevisión

La joven desapareció la semana e inicialmente se creía que había ido a un evento de hinchas de Universidad de Chile, sin embargo no hay pruebas de que haya llegado al lugar.

A una semana de la desaparición de Valentina Alarcón, una joven de 26 años que salió de su casa en Puente Alto con dirección a la comuna de La Pintana, su hermano entregó detalles claves de la última comunicación que tuvieron con ella.

Lo que sabe su familia es que salió de su casa en la comuna de Puente Alto con dirección a La Pintana, para participar de un evento de la barra de hinchas de la Universidad de Chile. Sin embargo, no hay certeza de que haya llegado al lugar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La última conversación con Valentina

Según explicó su hermano en conversación con CHV Noticias, la última comunicación que tuvieron con Valentina fue la noche del sábado a las 22:30.

Ahí la joven “manda un audio a un primo de nosotros y le dice que va a cargar el teléfono, pero de ahí nunca más supimos de ella”.

Por otra parte, también señaló que todavía no se ha podido confirmar la versión que indicaba que la joven habría asistido a un encuentro de hinchas de la U.

“No hemos podido confirmar su presencia en ese lugar. Para nosotros y la investigación, ella desapareció el día sábado. Respecto de lo que pasó el día domingo, no hemos tenido una confirmación gráfica que nos indique que ella realmente llegó a ese lugar”, afirmó.

"Hasta el momento no he logrado llegar a la persona con la que se iba a juntar el día sábado o si es que la vio alguien más ese día”, agregó.