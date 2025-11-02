“De ahí no supimos más de ella”: Padre revela el último chat con su hija desaparecida en La Pintana - Chilevisión

El padre y hermano de Valentina Alarcón se refirieron a la última vez que hubo comunicación con la joven de 26 años, quien desapareció el pasado 25 de octubre.

Durante esa jornada, Valentina salió de su casa ubicada en la comuna de Puente Alto con dirección a La Pintana, donde participaría de un evento de la barra de hinchas de la Universidad de Chile, en conmemoración a un integrante que murió.

Revelan último mensaje con Valentina Alarcón

"El último contacto que tuvimos con ella fue tipo 10 de la noche que se le iba a acabar la batería y que cargaba la batería y de ahí iba a retomar la conversación", expresó el padre de Alarcón en conversación con CHV Noticias.

En esa misma línea, explicó que mantuvo la esperanza de que su hija regresara durante la jornada del domingo 26 de octubre y criticó que Carabineros no realizara ningún tipo de labor hasta el miércoles 29 del mismo mes.

"Lo que sabemos de ella es porque nosotros logramos ayudar en base a los vecinos, las cámaras. Impotencia porque lamentablemente perdimos casi 3 días de diligencias", señaló el padre.

Por su parte, el hermano reveló que hasta el momento no se ha podido corroborar que Valentina haya llegado al encuentro con los barristas de la Universidad de Chile: "Nosotros no hemos podido confirmar su presencia en ese lugar".

"De ahí nunca más supimos de ella, pero hasta el momento no he logrado llegar a la persona con la que se iba a juntar el día sábado o si la vio alguien más ese día", cerró.