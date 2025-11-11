 Nueva arista en la investigación: Lugar donde se encontró cuerpo de Valentina Alarcón había sido casa de tortura - Chilevisión
Minuto a minuto
“Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio Se queda en la cárcel: Suprema ratifica prisión de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres “No le quiten su último deseo”: Cercanos a Eduardo Cruz-Coke piden que su cuerpo no sea entregado a su hermana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/11/2025 10:21

Nueva arista en la investigación: Lugar donde se encontró cuerpo de Valentina Alarcón había sido casa de tortura

La joven fue hallada en un domicilio no habitado en La Pintana tras estar desaparecida 15 días.

Por la tarde de este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, quien era buscada desde hace 15 días tras salir de su casa en Puente Alto hacia La Pintana para una actividad de la barra de Universidad de Chile. 

En CHV Noticias se indicó cómo las policías y fiscalía dieron con el lugar donde estaba el cuerpo. Esto se logró tras el empadronamiento a testigos y revisión de cámaras de seguridad, donde se pudo georreferencial el domicilio. 

Se agregó que la casa donde fue encontrado el cadáver ya había sido identificado anteriormente por las autoridades como una casa de tortura. Además, se evalúa una nueva arista, si habría algún vínculo de la joven con alguna organización ilícita producto de la presencia en la investigación de la Fiscalía ECOH (Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios).

Cuerpo de Valentina Alarcón tiene indicios de violencia 

Autoridades informaron que el cadáver de la mujer presenta graves indicios de violencia. Es por esto que actualmente, se realizan diligencias por una eventual tortura, ya que al momento del hallazgo, el cuerpo tenía una bolsa negra en la cabeza y un cable en su cuello. 

Las causas del crimen también son materia de investigación, la cual está a cargo de Fiscalía ECOH.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras

La influencer se llenó de críticas por la manera en que se refirió a las personas con las que tuvo el problema, el cual comentó por redes sociales y luego terminó disculpándose con sus seguidores.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Chileno es condenado a presidio perpetuo por femicidio en Argentina

Hernán Felipe Herrera le quitó la vida a Christelle Heredia atacándola con un arma blanca en junio de 2024. Antes del crimen ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025