Nueva arista en la investigación: Lugar donde se encontró cuerpo de Valentina Alarcón había sido casa de tortura - Chilevisión

La joven fue hallada en un domicilio no habitado en La Pintana tras estar desaparecida 15 días.

Por la tarde de este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, quien era buscada desde hace 15 días tras salir de su casa en Puente Alto hacia La Pintana para una actividad de la barra de Universidad de Chile.

En CHV Noticias se indicó cómo las policías y fiscalía dieron con el lugar donde estaba el cuerpo. Esto se logró tras el empadronamiento a testigos y revisión de cámaras de seguridad, donde se pudo georreferencial el domicilio.

Se agregó que la casa donde fue encontrado el cadáver ya había sido identificado anteriormente por las autoridades como una casa de tortura. Además, se evalúa una nueva arista, si habría algún vínculo de la joven con alguna organización ilícita producto de la presencia en la investigación de la Fiscalía ECOH (Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios).

Cuerpo de Valentina Alarcón tiene indicios de violencia

Autoridades informaron que el cadáver de la mujer presenta graves indicios de violencia. Es por esto que actualmente, se realizan diligencias por una eventual tortura, ya que al momento del hallazgo, el cuerpo tenía una bolsa negra en la cabeza y un cable en su cuello.

Las causas del crimen también son materia de investigación, la cual está a cargo de Fiscalía ECOH.