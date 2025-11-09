 CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición - Chilevisión
09/11/2025 12:01

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Será la primera vez que habla en televisión, instancia en la que se referirá a los nuevos antecedentes revelados por el Ministerio Público, que actualmente lo identifica como sujeto de interés y principal sospechoso en la desaparición de su madre.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo CHV Noticias presentará una entrevista exclusiva con Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, quien este 8 de noviembre cumplió un año desaparecida.  

Será la primera vez que Troncoso habla en televisión, donde abordará los nuevos antecedentes de la investigación del Ministerio Público, que hoy lo señalan como sujeto de interés y principal sospechoso en la desaparición de su madre.

De acuerdo a la Fiscalía, existen pruebas clave que lo vincularían al caso, entre ellas una muestra de sangre, presuntas amenazas a vecinos y una llamada telefónica a una familiar con la frase: “sin cuerpo no hay delito”.

A esto se suma un testimonio que lo acusa, junto a sus hermanos, de haber quemado ropa de Julia Chuñil pocos días después de su desaparición.

Además de Javier, hay otros dos sujetos de interés en la investigación: Su otro hijo, Pablo San Martin, quien 10 días antes de la desaparición de la mujer la acompañó hacia una notaría para firmar un contrato de contra venta; y Juan Carlos Morstadt, empresario imputado en la causa y dueño del predio en el cual la activista tenía a sus animales.

Todos los detalles de esta entrevista los podrás ver este domingo 9 de noviembre en el Noticiero Central, a partir de las 20:30 horas. Luego quedará disponible en las plataformas digitales de Chilevisión MiCHVYoutube y CHVNoticias.cl.

