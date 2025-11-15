Candidata a diputada acusa a compañera de lista de intentar involucrarse con su esposo - Chilevisión

La candidata Cindy Solís acusó a su compañera de lista, Marcela Hevia, de acercamientos inapropiados hacia su marido, generando una crisis personal que, asegura, afectó su campaña.

Cindy Solís, psicóloga y candidata a diputada por el Distrito 11, denunció un conflicto personal y "ético" que involucra a su marido y a su compañera de lista, Marcela Hevia Cubillos.

Según consignó La Cuarta, Hevia, quien habría tenido un romance universitario con su esposo, antes de que estos se conocieran, intentó acercarse nuevamente a él de forma “coqueta” mientras atravesaba un delicado momento de salud mental.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En concreto, Solís afirma que Hevia se reunió varias veces con su marido y que incluso le envió mensajes insinuando encuentros íntimos.

Y es que según acusa, Hevia le envió mensajes a Solís tales como: "Hoy estás de cumpleaños y tu marido está conmigo".

Tres días después de eso, la pareja decidió escribirle para enfrentar la situación ante la creciente desconfianza de Solís, y Hevia respondió calificándola de “celópata”.

Todo esto terminó afectando la relación: la pareja se separó temporalmente y Solís decidió suspender su campaña por problemas emocionales derivados del episodio.

La candidata acusó manipulación, presión indebida y falta de ética política, señalando que la situación la llevó a sufrir angustia, insomnio y desregulación emocional. También pidió que quienes aspiren a cargos públicos deban someterse a evaluaciones de salud mental.

“Ella manipuló a mi pareja con posibles extorsiones diciendo que él no la comprendió porque ella supuestamente tiene ‘TEA’... Yo como psicóloga creo firmemente que ningún diagnóstico te exculpa de actitudes de aprovechamiento y manipulación, también de una falsa contención emocional”, indicó Solís.

Respuesta de Marcela Hevia Cubillos

Por su parte, Hevia negó cualquier relación romántica y aseguró a través de una publicación en redes sociales que está trabajando en un proyecto de ley para enfrentar la difamación sistemática durante campañas y "proteger tanto a candidatos como a cualquier ciudadano que pueda ser víctima de estas prácticas".

"Fui víctima de una difamación... Es algo que necesitamos parar, yo no he sido la única persona que ha sido víctima de difamación durante esta campaña, es por eso que junto a mi equipo hemos decidido verle el lado bueno y trabajar en un proyecto de ley contra la difamación sistemática durante campañas", aseguró la candidata.

La pareja en tanto se encuentra separada y “dándonos tiempo para sanar por separado”.