 Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 16:24

Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado

La Fiscalía de Argentina informó de las diligencias con los agresores de hinchas chilenos, los que podrían ser detenidos en las próximas horas y llevados a la justicia.

Publicado por CHV Noticias

Tras los brutales incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, se conocieron las diligencias para identificar a los agresores. 

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien señaló que ya se han identificado a los miembros de la barra local, responsables de las agresiones a los hinchas chilenos.

Al respecto señaló que en las próximas horas se procederá a la detención de los hinchas de Independiente, los que enfrentarán cargos por intento de homicidio

“En el caso de los hinchas de Independiente, tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron a la tribuna y, en particular, a los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio”, detalló en Radio 10.

Estadio de Independiente clausurado 

La Fiscalía de Argentina informó que el Estadio Libertadores de América fue clausurado con el fin de mantener intacta la escena para la investigación correspondiente. 

En tanto Conmebol también realizará su propia investigación y se espera la entrega del fallo en 10 a 15 días más. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025