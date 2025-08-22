Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado - Chilevisión

La Fiscalía de Argentina informó de las diligencias con los agresores de hinchas chilenos, los que podrían ser detenidos en las próximas horas y llevados a la justicia.

Tras los brutales incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, se conocieron las diligencias para identificar a los agresores.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien señaló que ya se han identificado a los miembros de la barra local, responsables de las agresiones a los hinchas chilenos.

Al respecto señaló que en las próximas horas se procederá a la detención de los hinchas de Independiente, los que enfrentarán cargos por intento de homicidio.

“En el caso de los hinchas de Independiente, tenemos identificados a la mayoría de los que ingresaron a la tribuna y, en particular, a los que golpearon salvajemente, que van a estar imputados por intento de homicidio”, detalló en Radio 10.

Estadio de Independiente clausurado

La Fiscalía de Argentina informó que el Estadio Libertadores de América fue clausurado con el fin de mantener intacta la escena para la investigación correspondiente.

En tanto Conmebol también realizará su propia investigación y se espera la entrega del fallo en 10 a 15 días más.