GALERÍA | Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos - Chilevisión

En las últimas horas se han seguido conociendo imágenes de los incidentes en el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Una verdadera tragedia tuvo como escenario el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, en Argentina.

Los desmanes y peleas en una de las tribunas del recinto bonaerense dejaron un saldo aproximado de 100 detenidos y 19 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad.

El partido, disputado la noche del miércoles, fue cancelado tras los incidentes, que incluyeron lanzamiento de objetos contundentes de lado y lado, así como golpizas, robo de indumentaria y apuñalamientos, entre otros hechos.

Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos

Jugadores de la 'U' piden tranquilidad a la hinchada azul:

Hincha de Independiente muestra lo que parece ser un objeto contundente presuntamente lanzado desde la parcialidad visitante:

Barristas de Universidad de Chile en la Tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América:

Barrista de Universidad de Chile antes de retirarse de la tribuna Sur Alta

Barristas de Independiente ingresan al sector visitante tras forzar las puertas

Barristas de Independiente voltean lienzo de la U en la tribuna de visita. Algunos portan palos, fierros y otros objetos contundentes: