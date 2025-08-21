GALERÍA | Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos - Chilevisión

En las últimas horas se han seguido conociendo imágenes de los incidentes en el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Una verdadera tragedia tuvo como escenario el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, en Argentina.
Los desmanes y peleas en una de las tribunas del recinto bonaerense dejaron un saldo aproximado de 100 detenidos y 19 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad.
El partido, disputado la noche del miércoles, fue cancelado tras los incidentes, que incluyeron lanzamiento de objetos contundentes de lado y lado, así como golpizas, robo de indumentaria y apuñalamientos, entre otros hechos.