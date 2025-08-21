 GALERÍA | Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos - Chilevisión
21/08/2025 15:59

GALERÍA | Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos

En las últimas horas se han seguido conociendo imágenes de los incidentes en el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Publicado por CHV Noticias

Una verdadera tragedia tuvo como escenario el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, en Argentina.

Los desmanes y peleas en una de las tribunas del recinto bonaerense dejaron un saldo aproximado de 100 detenidos y 19 heridos, algunos de ellos en estado de gravedad.  

El partido, disputado la noche del miércoles, fue cancelado tras los incidentes, que incluyeron lanzamiento de objetos contundentes de lado y lado, así como golpizas, robo de indumentaria y apuñalamientos, entre otros hechos.

Así fue la tragedia de Avellaneda en 10 fotos 

  • Jugadores de la 'U' piden tranquilidad a la hinchada azul:

  • Hincha de Independiente muestra lo que parece ser un objeto contundente presuntamente lanzado desde la parcialidad visitante: 

  • Barristas de Universidad de Chile en la Tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América:

  • Barrista de Universidad de Chile antes de retirarse de la tribuna Sur Alta

  • Barristas de Independiente ingresan al sector visitante tras forzar las puertas

  • Barristas de Independiente voltean lienzo de la U en la tribuna de visita. Algunos portan palos, fierros y otros objetos contundentes:

  • Barristas de Independiente agreden a hinchas de Universidad de Chile:

