 Revelan identidades de hinchas chilenos internados tras incidentes en Argentina: Uno en riesgo vital - Chilevisión
21/08/2025 09:53

Revelan identidades de hinchas chilenos internados tras incidentes en Argentina: Uno en riesgo vital

Desde la Universidad de Chile se dio a conocer el listado de las víctimas de los ataques en el Estadio Libertadores de América. De momento descartó que hay fallecidos.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Azul Azul entregó este jueves un listado de las 19 personas lesionadas tras los graves incidentes en el partido de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América.

Michael Clark, accionista mayoritario de la empresa, indicó que tras los hechos de violenciano hay fallecidos, al menos en estos 3 hospitales, que son los hospitales los cuales en teoría se llevaron a toda la gente que estaba grave”.

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

