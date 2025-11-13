 Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica - Chilevisión
13/11/2025 14:38

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este jueves se registró una balacera en la Corte de Apelaciones de Arica en la que personal de Carabineros se enfrentó con un sujeto que atacó a un funcionarios del Poder Judicial.

Los funcionarios policiales abatieron al individuo que atacó al trabajador del recinto judicial.

El atacante murió en el lugar y ya se investiga el motivo de su agresión.

En tanto que el funcionario de la Corte fue apuñalado y terminó con lesiones, por lo que debió ser trasladado a un recinto asitencial.

Todo el proceso fue registrado en diversos videos por personas que estaban en el lugar.

Funcionario en riesgo vital

El atacante, hasta el momento desconocido, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Arica portando un arma cortopunzante y atacó al funcionario del Poder Judicial.

Tras la agresión, el sujeto intentó huir hasta que fue alcanzando por personal de Gendarmería y Carabineros.

De acuerdo a lo detallado por el jefe de la Brigada de Homicidios de Arica, subprefecto Julio Ceballo Rodríguez, fueron carabineros presentes quienes le dispararon usando su arma de servicio. 

"El personal de Gendarmería, sumado a personal de Carabineros que llegó al lugar, procedieron a usar sus armas de servicio ocasionándole la muerte en las dependencias", precisó. 

Personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en el lugar para realizar las primeras diligencias del proceso investigativo. 

El funcionario quedó herido de gravedad y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Arica Doctor Juan Noé, donde está recibiendo atención y permanece en riesgo vital.

