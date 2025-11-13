VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones - Chilevisión

Este jueves se registró una balacera al interior de la Corte de Apelaciones de Arica, donde un hombre fue abatido tras atacar a un funcionario del tribunal.

Según detalló el fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, el sujeto "habría atacado a funcionarios al interior de la Corte. Por el momento, se encuentra uno en estado grave en el hospital".

"La persona que falleció es la persona que atacó con un cuchillo a este funcionario", agregó el persecutor.

Registran balacera en Corte de Apelaciones de Arica

El equipo de Cazanoticias de CHV Noticias recibió videos del momento en que el sujeto corría por las inmediaciones de la Corte de Apelaciones después el ataque.

En las imágenes también se escuchan los posteriores disparos de funcionarios de Gendarmería que terminaron con la vida del individuo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.