Hombre fue abatido por gendarmes tras balacera en la Corte de Apelaciones de Arica - Chilevisión

En horas de la tarde de este jueves se registró una balacera en la Corte de Apelaciones de Arica que provocó un gran despliegue policial.

Los primeros antecedentes indican que un individuo atacó a un funcionario del Poder Judicial y luego fue abatido por personal de Gendarmería.

Hombre fue abatido en la Corte de Apelaciones de Arica

La víctima fue atacada con un arma cortopunzante y luego fue trasladada a un centro asistencial donde está recibiendo asistencia médica, pero se encuentra en riesgo vital.

El atacante intentó huir por la parte exterior de la corte y luego se abalanzó contra el personal policial, por lo que se hizo uso del arma de servicio.

"El personal de Gendarmería, sumado a personal de Carabineros que llegó al lugar, procedieron a usar sus armas de servicio ocasionándole la muerte en las dependencias", detalló el subprefecto Julio Ceballo Rodríguez.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.