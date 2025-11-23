Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD - Chilevisión

El sondeo muestra que Kast concentraría cerca de la mitad de los votos que en la primera vuelta obtuvieron Matthei y Parisi, además de prácticamente la totalidad del respaldo que tuvo Kaiser.
Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, revelando cómo se redistribuirían los votos de los excandidatos presidenciales entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Cabe recordar que Franco Parisi obtuvo más de 2.550.000 votos (19,71%); Johannes Kaiser superó los 1.800.000 sufragios (13,94%); y Evelyn Matthei alcanzó cerca de 1.600.000 votos (12,46%).
Según el sondeo, Kast captaría cerca del 46% de los sufragios provenientes de la candidatura de Franco Parisi, mientras que Jara obtendría un 20%. En tanto, un 24% de esos electores optaría por votar nulo, no participar o no apoyar a ninguno de los dos aspirantes, y un 10% aún no define su preferencia.
Entre los votantes de Johannes Kaiser, en cambio, la inclinación es mucho más clara: el 88% se decantaría por Kast y solo un 4% respaldaría a Jara. El 6% votaría nulo o se abstendría, mientras que un 2% sigue indeciso.
Respecto a quienes apoyaron a Evelyn Matthei, el estudio muestra que el 54% migraría hacia Kast, mientras que Jara sumaría un 17%. Un 16% de ese electorado no votaría, lo haría nulo o no respaldaría a ninguno de los candidatos, y un 13% aún no sabe qué opción elegir.