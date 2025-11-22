 Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salir y volver a entrar”: El diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora Deportista chileno de 19 años lleva dos semanas detenido en Estados Unidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/11/2025 08:21

Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector

Según los primeros antecedentes, el incendio fue declarado como “primer batallón”, lo que motivó un amplio despliegue de unidades especializadas para contener las llamas y proteger las edificaciones cercanas.

Publicado por Gabriela Valdés

La mañana de este sábado se registró un incendio de gran magnitud en una tienda de neumáticos y llantas en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Una enorme columna de humo se elevó desde el local “El Rey del Neumático”, ubicado en las cercanías de Departamental con la Ruta 5.

Según información preliminar, el incendio fue inicialmente catalogado como “primer batallón”, lo que activó un amplio despliegue de unidades especializadas para evitar la propagación del fuego y resguardar las construcciones cercanas.

Las densas columnas de humo negro, visibles desde varios puntos del sector, alarmaron tanto a vecinos como a automovilistas que transitaban por la zona.

Minutos más tarde, Bomberos elevó la emergencia a “segundo batallón”, reforzando el despliegue de unidades ante el rápido avance del fuego dentro del local comercial.

Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas, mientras las autoridades trabajan para esclarecer el origen del incendio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Lo último

Lo más visto

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Una densa nube tóxica se generó tras el incendio en una tienda de neumáticos en San Miguel, por lo que autoridades y expertos emitieron recomendaciones para evitar riesgos a la salud ante la presencia de gases y residuos contaminantes en el aire.

22/11/2025

Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...”

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

21/11/2025

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

21/11/2025

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

21/11/2025
Publicidad