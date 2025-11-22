Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector - Chilevisión

La mañana de este sábado se registró un incendio de gran magnitud en una tienda de neumáticos y llantas en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Una enorme columna de humo se elevó desde el local “El Rey del Neumático”, ubicado en las cercanías de Departamental con la Ruta 5.

Según información preliminar, el incendio fue inicialmente catalogado como “primer batallón”, lo que activó un amplio despliegue de unidades especializadas para evitar la propagación del fuego y resguardar las construcciones cercanas.

Las densas columnas de humo negro, visibles desde varios puntos del sector, alarmaron tanto a vecinos como a automovilistas que transitaban por la zona.

Minutos más tarde, Bomberos elevó la emergencia a “segundo batallón”, reforzando el despliegue de unidades ante el rápido avance del fuego dentro del local comercial.

Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas, mientras las autoridades trabajan para esclarecer el origen del incendio.