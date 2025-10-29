 VIDEO | Así fue como Contigo en la Mañana mostró EN VIVO cinematográfica detención de banda delictual en San Miguel - Chilevisión
29/10/2025 09:34

VIDEO | Así fue como Contigo en la Mañana mostró EN VIVO cinematográfica detención de banda delictual en San Miguel

Los cuatro antisociales, todos con situación migratoria irregular, habían robado minutos antes el celular a una conductora en Santiago. Sin embargo, no contaban con que el aparato estaba compartiendo su ubicación por GPS.

Publicado por CHV Noticias

Cuatro delincuentes de nacionalidad colombiana con situación migratoria irregular fueron detenidos la mañana de este miércoles tras una extensa persecución dirigida por Carabineros en la zona sur de Santiago.

El momento fue captado de forma íntegra por el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión: un funcionario de la institución policial logró detener al vehículo en el que se transportaban tres de los antisociales.

En plena calle, y en momentos que había alta congestión vehicular, el uniformado apuntó con su arma esperando a que los sujetos descendieran del automóvil. Sin embargo, no fue hasta que llegó personal de apoyo cuando lograron concretar la detención.

Cinematográfica detención en San Miguel

Todo comenzó a eso de las 7:00 horas, cuando los asaltantes robaron el celular a una conductora en la comuna de Santiago, entre las calles Santa Rosa y Santa Isabel. Para ello, rompieron la ventana para sustraer el aparato.

Aunque arrancaron por distintas arterias de la capital, no se percataron que el teléfono estaba compartiendo su ubicación en vivo. Tras la alerta de la víctima, Carabineros inició una rápida persecución.

Fue así como gracias al GPS fueron siguiendo el trayecto de la banda hasta que lograron capturarla en calle Isabel Riquelme, en la comuna de San Miguel. Todo esto cuando cámaras del matinal transmitían en vivo y en directo.

Al interior del vehículo fueron encontrados al menos cinco celulares robados, relojes, audífonos, billeteras, un cuchillo e incluso dólares estadounidenses.

Mira el momento a continuación:

