Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora - Chilevisión

La quema de neumáticos y desechos complicó el control del fuego, aunque no hubo evacuados ni daños a vehículos.

Durante la tarde de este viernes, Bomberos del Cuerpo Metropolitano Sur trabajó para controlar un incendio de características químicas en la comuna de La Pintana, específicamente en la intersección de Fresia con Galvarino.

Al llegar, los voluntarios se encontraron con una acumulación de neumáticos y basura en combustión, situación que dificultó las labores.

En el lugar también había vehículos estacionados que no fueron alcanzados por las llamas.

La emergencia fue controlada en cerca de 50 minutos y no fue necesario evacuar a los vecinos del sector.

Carabineros colaboró realizando desvíos de tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos.