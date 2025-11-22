 Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salir y volver a entrar”: El diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial Incendio en local de neumáticos en San Miguel: Enorme nube tóxica genera preocupación en el sector Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora Deportista chileno de 19 años lleva dos semanas detenido en Estados Unidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/11/2025 07:25

Incendio químico en La Pintana movilizó a Bomberos: Emergencia fue controlada en menos de una hora

La quema de neumáticos y desechos complicó el control del fuego, aunque no hubo evacuados ni daños a vehículos.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la tarde de este viernes, Bomberos del Cuerpo Metropolitano Sur trabajó para controlar un incendio de características químicas en la comuna de La Pintana, específicamente en la intersección de Fresia con Galvarino.

Al llegar, los voluntarios se encontraron con una acumulación de neumáticos y basura en combustión, situación que dificultó las labores.

En el lugar también había vehículos estacionados que no fueron alcanzados por las llamas.

La emergencia fue controlada en cerca de 50 minutos y no fue necesario evacuar a los vecinos del sector.

Carabineros colaboró realizando desvíos de tránsito para facilitar el trabajo de Bomberos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Lo último

Lo más visto

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Una densa nube tóxica se generó tras el incendio en una tienda de neumáticos en San Miguel, por lo que autoridades y expertos emitieron recomendaciones para evitar riesgos a la salud ante la presencia de gases y residuos contaminantes en el aire.

22/11/2025

Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...”

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

21/11/2025

El duro diagnóstico que sorprendió a Daniela Nicolás: “Una enfermedad neurológica”

La modelo contó en redes sociales que la enfermedad "es una condición descubierta hace pocos años a nivel mundial", motivo por el que "he estado un poquito desaparecida y quería contarles por qué".

21/11/2025

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

21/11/2025