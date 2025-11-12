 “Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón acusa que su hija recibió llamado y fue citada a La Pintana - Chilevisión
12/11/2025 12:43

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón acusa que su hija recibió llamado y fue citada a La Pintana

Este miércoles se detuvo al principal sospechoso, un hombre chileno de 33 años y que será formalizado durante la jornada.

Este miércoles, se confirmó la detención del principal sospechoso en el crimen de Valentina Alarcón, joven que estuvo desaparecida 15 días y cuyo cuerpo fue encontrado en la población El Castillo de La Pintana. 

El hombre es de nacionalidad chilena y tiene 33 años. Según se dio a conocer por parte de la Fiscalía ECOH y la PDI, el sujeto arriesga presidio perpetuo, ya que el asesinato se investiga como violación con homicidio. 

Alex Cortés, Fiscal Jefe ECOH, afimó: "Se logra encontrar el cuerpo y determinar quien es el autor material de este hecho, persona que fue detenida en la madrugada de hoy (miércoles) y que será formalizada durante la jornada. Se trata de un hecho gravísimo y donde la pena probable es de presidio perpetuo". 

Madre de Valentina Alarcón afirma que a su hija le tendieron una trampa 

Pilar Molina, madre de la joven, entregó nuevos antecedentes y aseguró que su hija recibió un llamado y por eso fue hacia el sector llamado "El Pantano" en La Pintana. 

"Alguien la llamó para allá, alguien le tendió una trampa y terminó en esto", partió declarando para luego agregar. "A mi hija la citaron allá, suponemos que a lo mejor una pareja que ella tenía y de la que no nos contó".

Sobre posibles vínculos con la barra Los de Abajo de Universidad de Chile, ya que a la joven se le perdió el rastro al indicar que iba asistir a una actividad organizada en conmemoración a la muerte de Enzo Bombazul, su madre señaló: "Ella no era participante de una barra. Ella era una hincha como cualquiera, como yo que también soy hincha". 

