“La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón - Chilevisión

Conocido como el "Cebolla": Quién es el detenido por el crimen de Valentina Alarcón
12/11/2025 11:19

“La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón

Este miércoles, Fiscalía, PDI y el Ministerio de Seguridad Pública realizaron un punto de prensa donde revelaron nuevos antecedentes en la detención del principal sospechoso en el crimen de Valentina Alarcón, el cual se investiga como violación con homicidio. Alex Cortés, Fiscal Jefe ECOH, afimó: "Se logra encontrar el cuerpo y determinar quien es el autor material de este hecho, persona que fue detenida en la madrugada de hoy (miércoles) y que será formalizada durante la jornada. Se trata de un hecho gravísimo y donde la pena probable es de presidio perpetuo". 

