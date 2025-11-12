“La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón - Chilevisión

Este miércoles, Fiscalía, PDI y el Ministerio de Seguridad Pública realizaron un punto de prensa donde revelaron nuevos antecedentes en la detención del principal sospechoso en el crimen de Valentina Alarcón, el cual se investiga como violación con homicidio. Alex Cortés, Fiscal Jefe ECOH, afimó: "Se logra encontrar el cuerpo y determinar quien es el autor material de este hecho, persona que fue detenida en la madrugada de hoy (miércoles) y que será formalizada durante la jornada. Se trata de un hecho gravísimo y donde la pena probable es de presidio perpetuo".