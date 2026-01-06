 Adelantan tres nuevos nombres del gabinete de Kast: Uno fue ministro de Sebastián Piñera - Chilevisión
06/01/2026 15:28

Adelantan tres nuevos nombres del gabinete de Kast: Uno fue ministro de Sebastián Piñera

Además del economista Jorge Quiroz, la secretaria del Partido Republicano anunció otras figuras que "ya están trabajando" con el presidente electo.

Publicado por CHV Noticias

Gran expectación existe sobre quiénes formarán parte del gabinete de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo.

Durante una reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el presidente electo transparentó de inmediato quién liderará el Ministerio de Hacienda en su gobierno.

Se trata del economista Jorge Quiroz, quien fue asesor económico de Kast durante su última  campaña presidencial.

Confirman tres nuevos nombres del gabinete de José Antonio Kast

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, adelantó tres nombres que formaríann parte del gabinete de José Antonio Kast.

En entrevista con EmolTV, Hurtado señaló que el mandatario electo tiene "una fecha máxima" para el nombramiento de los ministros, que es el 20 de enero.

"Ha estado en constantes reuniones y llamados, formando su gabinete. Estamos muy esperanzados en que cada una de las personas que va a asumir (...) hará un gran trabajo. Hay muchos que ya están trabajando", afirmó.

En ese sentido, la dirigenta republicana lanzó tres colaboradores que "ya están trabajando" en la Oficina del Presidente Electo (OPE):

  • Claudio Alvarado (UDI): Ingeniero comercial y exministro de la Segpres en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como senador.

  • Martín Arrau (Republicano): Ingeniero civil industrial, exintendente de la región de Ñuble y exconvencional constituyente.

  • Iván Poduje (Ind): Arquitecto, docente y excandidato a alcalde de Viña del Mar.

Si bien Hurtado no precisó qué carteras dirigirán, en las últimas semanas ha circulado que Alvarado podría llegar a Interior o a la Secretaría General de la Presidencia; Arrau a Obras Públicas y Poduje a Vivienda.

