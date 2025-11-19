Acusan presunto “atentado” contra dirigente venezolano en Chile: Hombres con armas interceptaron auto - Chilevisión

Alexander Maita López, líder del grupo de venezolanos exiliados en el país, fue interceptado por desconocidos cuando llegaba a su residencia en Santiago.

El Comando Con Venezuela (ConVzla) acusó este miércoles un presunto "atentado" contra Alexander Maita López, coordinador de María Corina Machado en Chile y líder del grupo de venezolanos exiliados en el país.

El hecho se registró el martes 18 de noviembre cuando el dirigente llegaba a su residencia en Santiago. En ese momento, fue interceptado por al menos cuatro sujetos. Todo esto fue grabado por una cámara de seguridad.

A través de un comunicado, sostuvieron que se trataría de "un hecho que se enmarca en un patrón creciente de hostigamiento y persecución política más allá de las fronteras venezolanas".

"Dos de ellos descendieron del automóvil exhibiendo abiertamente un arma de fuego, en un acto de clara intimidación y amenaza contra su vida. Gracias a su rápida reacción, el dirigente logró escapar y resultar ileso", señaló la organización.

En la misma declaración, ConVzla sostuvo que "este no es un hecho aislado ni un acto de delincuencia común".

"Alexander Maita es la cara visible y el principal referente de las fuerzas democráticas venezolanas en Chile, país que alberga a una de las mayores comunidades de exiliados venezolanos del mundo", agregan.

Tras esto, la organización también recordó el caso del teniente Ronald Ojeda, asesinado en febrero de 2024.

"No aceptaremos que este atentado sea minimizado o archivado como un incidente menor. La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional", sumaron.

Finalmente, exigieron a las autoridades chilenas llevar a cabo una "investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones, que llegue hasta las últimas consecuencias".