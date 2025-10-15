 Pdte. Boric vincula crimen de Ronald Ojeda con Maduro: “Las dictaduras cruzan fronteras” - Chilevisión
15/10/2025 15:52

Pdte. Boric vincula crimen de Ronald Ojeda con Maduro: “Las dictaduras cruzan fronteras”

Por primera vez, el mandatario se refirió a una de las tesis que Fiscalía tiene acerca del secuestro y asesinato del exteniente opositor Ronald Ojeda.

El presidente Gabriel Boric vinculó por primera vez el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro.

El mandatario reflexionó sobre "las dictaduras que cruzan fronteras" en el marco de la conmemoración por los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa por parte de agentes de la dictura en Roma, Italia. 

Fue en ese contexto que el jefe de Estado tomó como ejemplo lo ocurrido con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en 2024.

"Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso de un asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro".

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a los dichos del mandatario puntualizando que estos se basan en una tesis de Fiscalía.

"El presidente dijo que había sospechas, que fueron expresadas por el Ministerio Público, por el fiscal que está a cargo de la investigación, que apuntan justamente en la dirección de autoridades del gobierno venezolano", aclaró.

Testigo clave asegura que Diosdado Cabello estaría tras el crimen 

A comienzos de este año, una investigación de CHV Noticias recogió el relato de un testigo clave del caso, quien apuntó que Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, estaría tras el crimen.

Dicha hipótesis ha sido reafirmada por el fiscal Héctor Barros -a cargo de la investigación- en varias oportunidades.

