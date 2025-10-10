Quién es María Corina Machado, la opositora venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 - Chilevisión

A través de una publicación en redes sociales, la organización destacó a Machado por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado fue reconocida este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025.

La decisión fue tomada por el Comité Noruego del Nobel y a través de una publicación en redes sociales, la organización destacó a Machado por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

¿Quién es María Corina Machado?

María Corina Machado es una ingeniera industrial y dirigente opositora venezolana, reconocida por su firme lucha contra el chavismo.

Formada en la Universidad Católica Andrés Bello y con estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y en la Universidad de Yale, comenzó su trayectoria pública como cofundadora de Súmate, una organización civil dedicada a la defensa del voto y la transparencia electoral.

En 2010 fue electa diputada de la Asamblea Nacional, cargo desde el que se convirtió en una de las voces más críticas del régimen de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro.

Su enfrentamiento directo con el poder le costó la destitución y una serie de inhabilitaciones políticas que han intentado apartarla de la vida pública, aunque nunca han frenado su actividad opositora.

En 2013 fundó el movimiento Vente Venezuela, desde donde ha promovido un proyecto liberal y democrático para el país. En 2023 encabezó las primarias opositoras y, pese a haber ganado con amplio respaldo, fue vetada por el oficialismo para participar en las elecciones presidenciales.

Ante ello, impulsó la candidatura de Edmundo González, manteniendo la unidad de la oposición y consolidándose como una de las líderes más influyentes de la región.