Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado - Chilevisión

21/09/2025 08:50

Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado

"Ingresó estable sin compromiso de conciencia, le realizaron exámenes, escáner y se descartó patología neurológica", señaló el doctor Raúl Lynch.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros actualizó el estado de salud del funcionario que cayó de un caballo y fue arrastrado durante una actividad en el Parque Padre Hurtado en la comuna de La Reina.

Además, desde la institución precisaron que el caballo no presenta lesiones y fue atendido por personal médico veterinario tras el accidente.

¿Cuál es el estado de salud del Carabinero?

Según indicó el capitán Carlos Díaz, de la Comisaría temporal del Parque Padre Hurtado: "Lamentablemente, ocurrió un accidente con jinete y su cabalgadura, quedando policontuso y con algunas lesiones. Fue trasladado rápidamente al Hospital institucional, donde se encuentra hospitalizado y en observación".

En esa misma línea, el capitán anunció que el funcionario "está fuera de riesgo vital y no posee lesiones de gravedad".

Por otra parte, el doctor Raúl Lynch, quien es médico de turno del Hospital de Carabineros (Hoscar), precisó que, el funcionario "ingresó estable sin compromiso de conciencia, le realizaron exámenes, escáner y se descartó patología neurológica".

"Gracias a Dios no encontramos ninguna lesión tipo fractura, solo tiene un esguince de tobillo y un esguince cervical", concluyó.

