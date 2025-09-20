VIDEO | Registran fuerte caída de carabinero de caballo en show en el Parque Padre Hurtado - Chilevisión

El funcionario participaba de una exhibición montado a caballo en el marco de los festejos de Fiestas Patrias, cuando perdió el control y fue arrastrado por varios metros por el animal.

Un carabinero resultó accidentado durante una actividad ecuestre organizada por la institución en el parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, durante esta tarde.

El uniformado participaba en una exhibición montado a caballo en el marco de los festejos de Fiestas Patrias, cuando perdió el control y fue arrastrado por varios metros.

Según los registros viralizados en redes sociales por los asistentes, el funcionario se golpeó la cabeza en el suelo, pero el animal siguió corriendo hasta ser controlado al final de la explanada.

El espectáculo tuvo que ser suspensido debido a lo ocurrido y el carabinero tuvo que ser trasladado al hospital institucional, donde fue sometido a exámenes para determinar sus lesiones.

“El funcionario fue trasladado al Hoscar y se encuentra consciente, siendo atendido y evaluado por profesionales médicos, sin riesgo vital y en estos momentos en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”, comentaron desde la institución.

