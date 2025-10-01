 Capturan a Pequeño J, presunto autor intelectual del 'triple femicidio narco' - Chilevisión
01/10/2025 15:51

Capturan a Pequeño J, presunto autor intelectual del 'triple femicidio narco'

El arresto se concretó en Perú gracias al rastreo de su teléfono.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este martes se confirmó la detención de Tony Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio que impactó a Argentina.

El sujeto fue encontrado y capturado cuando iba a bordo de un camión que transportaba pescado en Perú.

Al ser descubierto por las autoridades, negó cualquier tipo de vínculo con la muerte de Brenda, Morena y Lara, jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en el barrio Florencio Varela en la capital trasandina.

Su detención fue posible gracias a un trabajo colaborativo entre la policía peruana y la argentina, especialmente por el rastreo de su teléfono celular.

Así, se sumó a otra decena de personas que también enfrentarán la justicia por el caso.

Detenida en pleno set de TV

Antes, Argentina fue testigo de una insólita detención en pleno set de televisión.

La sobrina de uno de los principales sospechosos fue detenida en el canal A24, pues justo momentos antes había dado una entrevista en la que reafirmó su inocencia.

Cabe recordar que la hipótesis principal del crimen es que fue para amedrentar a bandas rivales, motivo por el que fue transmitido en tiempo real por redes sociales.  

