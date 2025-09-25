Lo grabaron en vivo en TikTok: Lo que se sabe del triple femicidio que conmociona a Argentina - Chilevisión

Morena, Brenda y Lara sufrieron torturas de todo tipo antes de su muerte a manos de una banda criminal. Las protestas se multiplican y organizaciones feministas han declarado "Emergencia Nacional en Violencia de Género".

“Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

De esta forma describió el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, el macabro crimen que conmociona a Argentina y que culminó con el sanguinario homicidio de tres mujeres.

Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, son las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en la localidad La Matanza y que fueron halladas asesinadas y descuartizadas este miércoles.

Ministro deslizó teoría que explicaría el crimen

Los estremecedores detalles que han sido revelados esta semana dan cuenta del actuar de la banda criminal: A Gutiérrez, la más pequeña, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. También tenía una amputación en una oreja y un corte en una arteria.

Brenda del Castillo presentó una fractura de cráneo, además de aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Morena Verdi sufrió una luxación cervical y varios golpes en el rostro.

"Todo da cuenta de una venganza narco. Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho", añadió la autoridad bonaerense.

Además, según consignó Infobae, las víctimas frecuentaban la zona de Flores en Buenos Aires y que, en ese contexto, pudieron haber conocido a los integrantes de la asociación narco-criminal.

Sobre el móvil Alonso se aventuró a adelantar: “Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, fueron utilizadas por otros para hacer determinación. No lo sabemos todavía eso. Lo tenemos que esclarecer porque esto es reciente”.

La casa donde las víctimas fueron asesinadas

Quiénes fueron las mujeres asesinadas en Argentina

Dos de las víctimas eran primas, Morena Verdo y Brenda. Según declaró la mamá de la primera ante los medios de comunicación, Brenda integraba un grupo que se dedicaba a realizar trabajos sexuales y tenía un hijo de apenas un año de edad.

“Brenda era una persona que hacía todo por el hijo. El nene todavía la está esperando. Lamentablemente no está más”, dijo el padre de Brenda. “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, señaló su mamá.

El abuelo de Morena y Brenda señaló que las tres siempre se trasladaban en aplicaciones de transporte. Sin embargo, esa noche dijeron: "No, anulalo, que nos vienen a buscar".

Lara, la más joven del grupo, vivía con su abuela. El medio antes citado sostuvo que también ejercería la prostitución en la zona porteña de Floresta, y asistía a un templo evangélico acompañada por su familia.

Todos los detenidos por el triple homicidio

Cuatro personas detenidas por la policía

Funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Argentina lograron capturar la madrugada de este miércoles a cuatro implicados en el femicidio. Aunque no descartan que puedan ser más.

Estos fueron identificados fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos argentinos.

Ibarra y Parra fueron descubiertos en una casa que levantó sospechas por la policía tras el análisis de cámaras y celulares. Al momento de su detención estaban limpiando la sangre de las paredes y los pisos.

Protestas feministas se multiplican en el país

Todos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la justicia argentina. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) intervino ante la sospecha de una banda narco involucrada.

Mientras tanto las protestas se multiplican en el país vecino pidiendo justicia por Morena, Brenda y Lara. Organizaciones feministas como Mumala Nacional han declarado una "Emergencia Nacional en Violencia de Género".