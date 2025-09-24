 Triple femicidio remece Argentina: Autores estarían ligados a banda narco - Chilevisión
24/09/2025 22:50

Triple femicidio remece Argentina: Autores estarían ligados a banda narco

Las tres víctimas fueron halladas al interior de una vivienda en Florencio Varela.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios días de incertidumbre, la policía de Argentina comunicó el hallazgo de tres cuerpos, los que corresponden a jóvenes que estaban desaparecidas desde el pasado viernes.

Los cadáveres correspondían a Brenda del Castillo y Morena Verdi —ambas de 20 años— y una menor de 15, de iniciales L.M.G., los que fueron encontrados al interior de una vivienda en el barrio bonaerense de Florencio Varela.

Según reportaron medios trasandinos como La Nación o Infobae, la confirmación del hallazgo fue hecha por el abuelo de dos de las tres víctimas, llamado Antonio.

"Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas. (...) Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué es lo que hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora", apuntó.

Las jóvenes fueron vistas por última vez en una rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las captó subiéndose a una camioneta blanca.

De acuerdo a una de las principales hipótesis de la policía, las tres habrían sido asesinadas por miembros vinculados a una banda narco de Villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde además fueron encontrados los celulares de las víctimas, en lo que correspondería a una venganza o ajuste de cuentas.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, sostuvo que tras el crimen hay "una organización que tiene su comando operacional en Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia".

En esa línea, añadió que "estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales".

Una vez destapado el caso, se dio a conocer que fueron detenidas cuatro personas.

