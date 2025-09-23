 “Un milagro y una pesadilla”: Joven irrumpe en su propio funeral y destapa grave negligencia - Chilevisión
Minuto a minuto
Guardia de seguridad apuñalado en el cuello sigue en riesgo vital y atacante fue capturado Indignación por demora en turbazo: Carabineros tardó dos horas en llegar a robo en Cerrillos Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” Ataque sexual en campamento en la Antártica: Condenan a biólogo por delito de violación a científica francesa Rodrigo Goldberg se suma a comando de Jeannette Jara como encargado deportivo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/09/2025 17:42

“¡Estoy vivo, estoy vivo!”: Joven irrumpe en su propio funeral y destapa grave negligencia

Un joven de 22 años ingresó a los gritos al domicilio donde sus familiares, amigos y vecinos lo estaban velando a él y reveló un grave error.

Publicado por CHV Noticias

"¡Estoy vivo, estoy vivo!". Esos fueron los gritos con los que un joven de 22 años irrumpió en su propio funeral en Villa Carmela, Argentina, y desató una confusión, alegría y caos entre los presentes.

Lo cierto es que este caso viral en redes sociales tiene una explicación y se debió en gran parte a un grave error de identificación por parte de la policía local, como recogieron los medios trasandinos TN o Infobae.

El origen de la historia se remonta al 18 de septiembre pasado, cuando un joven fue arrollado por un camión cerca de Puente Negro, en Alderetes.

La tragedia llegó a manos de Fiscalía, donde el persecutor Carlos Sale caratuló el caso como un homicidio culposo, aunque las pericias aportaban a la hipótesis de un presunto suicidio. Así, el cuerpo fue trasladado a la morgue para continuar las indagatorias.

Al día siguiente, hasta ese lugar llegó una mujer de Villa Carmela, quien dijo ser la madre del fallecido. 

Tuvo, entonces, que reconocer el cuerpo. Su respuesta fue afirmativa: dijo que era él, basado en características físicas y, sobre todo, en la vestimenta.

En base a eso, la justicia entregó el cuerpo a ella y su familia, aunque sin cotejar su identidad con pruebas de ADN o huellas dactilares. Así, terminó el cuerpo en medio de un velorio.

VER MÁS SOBRE INTERNACIONAL

¿Y qué pasó con el joven entonces? Según lo que él mismo declararía posteriormente, había estado consumiendo drogas en Alderetes, a varios kilómetros de su casa, y jamás se vio envuelto en un accidente.

Por su parte, la familia declaró que el hecho "fue un milagro y una pesadilla". El cuerpo velado fue devuelto y sigue sin ser identificado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025