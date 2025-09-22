“Le cayó un auto encima”: Promisorio piloto chileno está en la UCI con múltiples fracturas tras grave accidente en Italia - Chilevisión

Fue tal la magnitud del golpe durante la competencia, que el casco del joven piloto nacional de solo 12 años quedó totalmente destruido.

Facundo Hernández Nazal, joven y promisorio piloto nacional de solo 12 años, está en la UCI en un hospital de Brescia, Italia, tras sufrir un grave accidente durante una competencia de automovilismo.

El grave hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando Hernández representaba al equipo Tony Kart, uno de los más prestigiosos en el circuito del karting, fue impactado violentamente por otro vehículo en plena carrera.

Desde su equipo detallaron que "le cayó un auto encima". Además, fue tal la magnitud del golpe, que el casco del joven piloto nacional quedó totalmente destruido.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras esto, Hernández fue trasladado de urgencias e ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Infantil de Brescia, donde se encuentra actualmente hospitalizado.

Ahí se pudo constatar que el joven deportista presenta fracturas en tres vértebras, la clavícula y un omóplato, donde a pesar de la gravedad de las lesiones permanece estable.

Por último, se agregó que el admirador de Ayrton Senna se encuentra sedado para controlar el dolor, aunque no ha perdido la conciencia.