 VIDEO | Delincuentes asaltan joyería y dejan gravemente herido a dueño adulto mayor - Chilevisión
12/09/2025 09:26

Un impactante robo a una joyería se registró en los últimos días en Argentina, cuando un grupo de al menos seis delincuentes ingresó a un local ubicado en Gregorio de Laferrere. Los antisociales lo hicieron amenazando de muerte y propinando una golpiza al dueño —un adulto mayor— y robando todo lo que encontraron, incluida una caja fuerte. El propietario reveló a medios trasandinos que, tras trabajar por 34 años en el rubro, está considerando cerrar para siempre. El caso de inmediato recordó a lo que ocurrió en California, en la que una turba de 20 personas irrumpió, destrozó y asaltó un comercio similar.

