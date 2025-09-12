VIDEO | Delincuentes asaltan joyería y dejan gravemente herido a dueño adulto mayor - Chilevisión

Un impactante robo a una joyería se registró en los últimos días en Argentina, cuando un grupo de al menos seis delincuentes ingresó a un local ubicado en Gregorio de Laferrere. Los antisociales lo hicieron amenazando de muerte y propinando una golpiza al dueño —un adulto mayor— y robando todo lo que encontraron, incluida una caja fuerte. El propietario reveló a medios trasandinos que, tras trabajar por 34 años en el rubro, está considerando cerrar para siempre. El caso de inmediato recordó a lo que ocurrió en California, en la que una turba de 20 personas irrumpió, destrozó y asaltó un comercio similar.