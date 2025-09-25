 Así es la “casa del horror”, el lugar donde hallaron a tres jóvenes descuartizadas en Argentina - Chilevisión
25/09/2025 16:13

Así es la “casa del horror”, el lugar donde hallaron a tres jóvenes descuartizadas en Argentina

La vivienda, ubicada en un barrio al sur de Buenos Aires, es el epicentro de la investigación de uno de los crímenes más impactantes ocurridos en ese país recientemente,

Esta semana, la policía de Buenos Aires halló los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas de un crimen que ha consternado a Argentina.

Los cadáveres de las mujeres —dos de 20 años y una de apenas 15— fueron encontrados al interior de un domicilio en Florencio Varela, el que rápidamente fue tildado por los medios trasandinos como la "casa del horror". 

Las jóvenes fueron torturadas, mutiladas y descuartizadas por supuestos miembros de una banda de crimen organizado transnacional, antes de ser enterradas en el patio de la vivienda.

Fue la señal de uno de los teléfonos celulares la que permitió dar con sus paraderos.

Triple femicidio consterna Argentina: Crimen fue transmitido por Instagram

Una vez que la Policía consiguió las pistas sobre la ubicación, allanó la "casa del horror" y detuvo a cuatro personas.

Uno de los individuos arrestados confesó que los delitos fueron transmitidos en un live de Instagram, todo con la presunta finalidad de dejar un registro para amedrentar a una banda rival.

Y es que, según los primeros antecedentes, una de las tres víctimas habría participado en una quita de droga.

FONO DE ORIENTACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (1455)

Si sufres maltrato físico o psicológico, puedes llamar gratis de 8:00 a 00:00 y obtener orientación sobre dónde denunciar y a quién acudir en caso de ser víctima de violencia.

