La última publicación de acróbata chileno fallecido en Italia: “Todos nos vamos de este mundo...” - Chilevisión

El pasado viernes, el artista nacional Christian Quezada perdió la vida tras un accidente en el acto denominado "La esfera de la muerte".

Christian Quezada, acróbata chileno de 26 años, murió el pasado viernes tras sufrir un accidente en plena función de un circo en Italia.

Los hechos ocurrieron en el prestigioso Imperial Royal Circus en Sant’Anastasia, cuando el joven participaba del acto "La esfera de la muerte", donde tres motoclistas realizaban piruetas al interior de una esfera de acero.

Dos motos chocaron y la tercera, intentando evitar el impacto, desaceleró lo justo para romper el hechizo de la fuerza centrífuga.

Fue en ese momento que el chileno, sin el impulso necesario, perdió tracción en el punto más alto de la esfera y cayó sobre sus compañeros.

Por la gravedad de los hechos, el espectáculo se vio interrumpido bruscamente y, al encenderse las luces, se confirmó la muerte de Christian.

La última publicación de acróbata fallecido en Italia

A través de redes sociales, Quezada mostraba tanto su vida artística en Europa como las aventuras con su pareja, la artista ucraniana Angelina Fedorchenko.

En su última publicación en Instagram, realizada tres días antes del accidente, el acróbata publicó una fotografía con un profundo mensaje.

"Esta foto representa tantas cosas buenas como cosas malas. Creo que será mi única foto con la cual me identifico en cada momento", partió diciendo.

"Cuando me dicen que soy mala persona o también que soy bueno, al final para la gente siempre serás un ignorante o un maleducado o un llámenlo como quieran", agregó.

Asimismo, el artista señaló que "al final todos nos vamos de este mundo como llegamos, sin nada".

"Mi camino siempre se lo dejo a Dios, independientemente de cómo me miren o cómo me traten, siempre seré yo; al que le guste, bien, y al que no, pues que dé un paso al lado", cerró.