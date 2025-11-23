Joven chileno murió en la “Esfera de la muerte” durante espectáculo de circo en Italia - Chilevisión

El joven tenía 26 años y realizaba el arriesgado espectáculo sobre motos junto a otros dos compañeros, donde uno se encuentra en estado critico.

Una tragegia ocurrió en un circo de Italia donde un joven acróbata chileno perdió la vida. Se trata de Christian Quezada Vásquez, de 26 años, quien murió tras un accidente en el Imperial Royal Circus en Sant’Anastasia.

Según se informó, el chileno habría colisionado dentro de la "Esfera de la Muerte", una esfera de acero donde tres motociclistas circulan a gran velocidad en estrechos espacios. "En apenas unos segundos, la euforia se convirtió en horror bajo la carpa del Imperial Royal Circus", informó Napoli Corriere.

El citado medio indicó que dentro de la jaula metálica, los tres motociclistas giraban, rozándose a una velocidad vertiginosa, con las luces casi apagadas, siguiendo una coreografía perfecta, repetida decenas de veces.

Sin embargo, dos motos chocaron y la tercera, intentando evitar el impacto, desaceleró lo justo para romper el hechizo de la fuerza centrífuga. Fue en ese momento que el chileno, sin el impulso necesario, perdió tracción en el punto más alto de la esfera y cayó sobre sus compañeros.

Por la gravedad de lo sucedido, el espectáculo se vio interrumpió bruscamente y al encenderse las luces se confirmó la muerte de Christian Quezada. Mientras que su compañero mexicano fue trasladado a un hospital en estado crítico y el restate integrante, de nacionalidad colombiana, fue asistido por paramédicos.

Se indicó que la tragedia ha conmocionado profundamente a la familia Dell'Acqua, propietaria del Imperial Royal Circus, una dinastía circense con más de un siglo de historia.

Las autoridades investigan el estado de la jaula, las medidas de seguridad adoptadas y las circunstancias reales del accidente, donde se pretende determinar si el caso fue un trágico accidente o una muerte evitable.