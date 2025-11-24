 “No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia - Chilevisión
Minuto a minuto
Captan día de furia de médico en Iquique: Chocó a conductor, lo intentó atropellar y lo amenazó con pistola “No gastó $10 millones”: Johannes Kaiser puso en duda financiamiento de campaña de Franco Parisi Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela ¿Cómo pudo escapar por segunda vez reo de Colina II? Revelan importante dato del prófugo “Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 09:18

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

Publicado por CHV Noticias

Gran impacto causó la muerte del joven acróbata chileno Christian Quezada, luego de protagonizar un accidente en Imperial Royal Circus en Sant’Anastasia, Italia.

El fatal desenlace ocurrió la noche del pasado viernes cuando Quezada participaba del acto "La esfera de la muerte", donde tres motoclistas realizaban piruetas al interior de una esfera de acero.

A través de Instagram, Angelina Fedorchenko, pareja del joven de 26 años, dedicó un desgarrador mensaje tras darse a conocer el fallecimiento.

El mensaje de la polola de acróbata chileno fallecido

"Anoche mi mundo se rompió. Mi Christian ya no está", partió escribiendo Fedorchenko, quien también trabaja en el mundo del circo.

"Estuvimos juntos ocho años cada día, en cada camino, en cada escena, en cada momento. Él no era solo mi pareja. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio. La persona con quien compartí la vida de verdad", agregó.

Christian Quezada y su novia Angelina Fedorchenko

Respecto al accidente, la mujer de origen ucraniano afirmó que "todo pasó en un instante, tan rápido que todavía no puedo creerlo".

"El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él", expresó la joven, quien agregó que "su luz, su energía, su valentía y su bondad se quedarán conmigo para siempre".

"Christian, mi amor… ya no sientes dolor. Ahora estás en un lugar de calma y luz. Una parte de mí se fue contigo, y una parte de ti vivirá en mí para siempre", relató.

El accidente que terminó con la vida de Christian Quezada

Según consignó el medio italiano Napoli Corriere, el accidente se produjo cuando los tres motociclistas giraban, rozándose a una velocidad vertiginosa, con las luces casi apagadas, siguiendo una coreografía perfecta, repetida decenas de veces.

Sin embargo, dos motos chocaron y la tercera, intentando evitar el impacto, desaceleró lo justo para romper el hechizo de la fuerza centrífuga.

Fue en ese momento que el chileno, sin el impulso necesario, perdió tracción en el punto más alto de la esfera y cayó sobre sus compañeros.

Por la gravedad de los hechos, el espectáculo se vio interrumpido bruscamente y, al encenderse las luces, se confirmó la muerte de Christian.

Su compañero mexicano fue trasladado a un hospital en estado crítico y el restante integrante, de nacionalidad colombiana, fue asistido por paramédicos.

La Fiscalía de Italia investiga el estado de la jaula, las medidas de seguridad adoptadas y las circunstancias reales del accidente, donde se pretende determinar si el caso fue un trágico accidente o una muerte evitable. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025