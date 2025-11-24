“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia - Chilevisión

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

Gran impacto causó la muerte del joven acróbata chileno Christian Quezada, luego de protagonizar un accidente en Imperial Royal Circus en Sant’Anastasia, Italia.

El fatal desenlace ocurrió la noche del pasado viernes cuando Quezada participaba del acto "La esfera de la muerte", donde tres motoclistas realizaban piruetas al interior de una esfera de acero.

A través de Instagram, Angelina Fedorchenko, pareja del joven de 26 años, dedicó un desgarrador mensaje tras darse a conocer el fallecimiento.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El mensaje de la polola de acróbata chileno fallecido

"Anoche mi mundo se rompió. Mi Christian ya no está", partió escribiendo Fedorchenko, quien también trabaja en el mundo del circo.

"Estuvimos juntos ocho años cada día, en cada camino, en cada escena, en cada momento. Él no era solo mi pareja. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio. La persona con quien compartí la vida de verdad", agregó.

Christian Quezada y su novia Angelina Fedorchenko

Respecto al accidente, la mujer de origen ucraniano afirmó que "todo pasó en un instante, tan rápido que todavía no puedo creerlo".

"El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él", expresó la joven, quien agregó que "su luz, su energía, su valentía y su bondad se quedarán conmigo para siempre".

"Christian, mi amor… ya no sientes dolor. Ahora estás en un lugar de calma y luz. Una parte de mí se fue contigo, y una parte de ti vivirá en mí para siempre", relató.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El accidente que terminó con la vida de Christian Quezada

Según consignó el medio italiano Napoli Corriere, el accidente se produjo cuando los tres motociclistas giraban, rozándose a una velocidad vertiginosa, con las luces casi apagadas, siguiendo una coreografía perfecta, repetida decenas de veces.

Sin embargo, dos motos chocaron y la tercera, intentando evitar el impacto, desaceleró lo justo para romper el hechizo de la fuerza centrífuga.

Fue en ese momento que el chileno, sin el impulso necesario, perdió tracción en el punto más alto de la esfera y cayó sobre sus compañeros.

Por la gravedad de los hechos, el espectáculo se vio interrumpido bruscamente y, al encenderse las luces, se confirmó la muerte de Christian.

Su compañero mexicano fue trasladado a un hospital en estado crítico y el restante integrante, de nacionalidad colombiana, fue asistido por paramédicos.

La Fiscalía de Italia investiga el estado de la jaula, las medidas de seguridad adoptadas y las circunstancias reales del accidente, donde se pretende determinar si el caso fue un trágico accidente o una muerte evitable.