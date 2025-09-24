 Reflotan videos del cumpleaños de periodista mexicana que murió en tragedia aérea - Chilevisión
24/09/2025 18:59

Reflotan videos del cumpleaños de periodista mexicana que murió en tragedia aérea

En redes sociales comenzaron a circular videos del festejo que tuvo lugar apenas unas semanas antes del fatal accidente.

Publicado por CHV Noticias

A varios días de ocurrido el accidente aéreo que le arrebató la vida, Débora Estrella ha sido despedida y homenajeada por colegas, amigos y familiares, tanto en TV como en redes sociales o en ceremonias íntimas. 

Recordemos que la presentadora de TV se vio envuelta en una tragedia. El pasado 18 de septiembre, la comunicadora y el piloto Bryan Ballesteros se estrellaron a bordo de una avioneta en Nuevo León.

El luto posterior incluyó un mensaje de su exesposo José Luis García en plena transmisión en vivo, pero lo más llamativo fueron los usuarios y compañeros de trabajo que compartieron registros antiguos de Débora Estrella.

Reflotan videos del cumpleaños de periodista mexicana fallecida en accidente aéreo

Se trata de fotos y videos del cumpleaños de Débora Estrella —celebrado a comienzos de agosto— tanto en el set de televisión como fuera de él.

Pamela Longoria, conductora de Telediario y amiga cercana de la fallecida, fue quien compartió varios de los registros del festejo.

De hecho, ella misma publicó hace pocas horas un emotivo mensaje de despedida.

"Prometo que no hay palabras que alcancen para poder describir a la mujer maravilla (...) Qué gozadera la vida contigo", lamentó en un extenso mensaje.

Mira acá los registros de Débora Estrella:

