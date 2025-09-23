Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente - Chilevisión

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

Conmoción generó en todo México la muerte de Débora Estrella, periodista y conductora de televisión que perdió la vida en un accidente de avioneta en el municipio de García, Nueva León.

La tragedia adquirió un nuevo matiz cuando se conoció que el accidente fue informado inicialmente por su exesposo, el también periodista José Luis García, quien desconocía que ella se encontraba dentro de las víctimas.

García forma parte del equipo de N+ Monterrey, cuyo noticiero aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a Débora, con quien estuvo casado durante 10 años, luego de 5 años de relación.

La despedida al aire del exesposo de Débora Estrella

"Le pido que me dé oportunidad de compartir con usted estos minutos. Ha sido un día difícil, seguramente muchos de ustedes están enterados de esa historia que nos sacudió a todos el fin de semana: el fallecimiento de Débora Estrella", comenzó diciendo.

"Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir mi vida con Débora. Nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el año 2020 tomamos la decisión, de un modo adulto y serios los dos, siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto".

El periodista se dirigió también a los padres de Débora: “Un abrazo fraternal al señor Humberto Estrella, la señora Cecilia Garza, a Mónica y a Carlos (...) que también me permitieron estar desde el primer minuto que conocimos esta situación el fin de semana a su lado”.

Continuó: "No tengo las palabras correctas, creo que no las tendré nunca. Y desde aquí todo el cariño, nada más abrazarlos. Fuimos familia por muchos años y seremos familia, me parece, siempre".

Visiblemente conmovido, así fue como el periodista José Luis García, envió un mensaje conmovedor de pésame a la familia de su exesposa, la conductora de Telediario y Milenio, Débora Estrella, quien falleció el pasado fin de semana. pic.twitter.com/BMD4dnJrhJ — @TODUPNews (@TODUPNews) September 22, 2025

La triste coincidencia en la muerte de periodista

Como parte de sus labores profesionales, José Luis García había reportado el accidente de la avioneta donde iba su exesposa a través de su cuenta de Facebook. Esto, sin saber que ella era una de las fallecidas.

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”, informó inicialmente.

Si bien la inmediatez del accidente le impidió conocer mayores detalles, con el correr de los minutos sus propios seguidores le señalaron la posibilidad de que una de las víctimas fuera Débora. García horas después eliminó la publicación.