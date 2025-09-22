 Conocida presentadora de TV muere tras accidente aéreo: Esto es lo que se sabe - Chilevisión
22/09/2025

Débora Estrella, presentadora de TV mexicana, muere tras accidente aéreo

La avioneta donde viajaba la comunicadora se estrelló en una zona industrial el sábado pasado.

Publicado por CHV Noticias

Débora Estrella, una conocida periodista y presentadora de televisión en México, murió en un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado.

El siniestro cobró la vida de la comunicadora de 43 años y el piloto de la aeronave, identificado como Bryan Ballesteros.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la avioneta en la que iban los dos ocupantes perdió altura de manera repentina y terminó estrellándose en una zona industrial de Nuevo León.

La noticia del accidente fue confirmada por el Grupo Multimedios, el conglomerado dueño de medios de comunicación donde Estrella trabajaba.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos la despedieron con muestras en redes sociales, mientras que sus compañeros de la estación lo hicieron en vivo por TV.

Según sus compañeros, Estrella estaba preparándose para estudiar y obtener la licencia de piloto aviador.

