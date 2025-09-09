 Tren embiste y parte a la mitad un bus con pasajeros en México: Hay 10 muertos - Chilevisión
09/09/2025 10:21

VIDEO | Tren embiste y parte a la mitad un bus con pasajeros en México: Hay 10 muertos

El registro muestra al ferrocarril atravesando y destrozando al vehículo de pasajeros. El conductor fue detenido y hay cuatro personas en riesgo vital.

Un fatal accidente de tránsito se registró el pasado lunes en México, tragedia que dejó un saldo de 10 fallecidos y varias decenas de heridos.

En concreto, el siniestro ocurrió en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, una zona industrial de ese país.

Allí, un autobús lleno de pasajeros fue embestido por un tren de carga de alta velocidad, que terminó partiendo en dos la máquina y arrasando con todo a su paso.

Todo indica que el chofer de la máquina habría intentado adelantar a un grupo de automóviles menores, pasando justo sobre las vías del tren. 

Sin embargo, el conductor no se habría percatado de la presencia del ferrocarril, desencadenando la tragedia.

El balance arrojó que, junto con las 10 víctimas fatales, hay más de 40 heridos, 4 de ellos en estado de gravedad y con riesgo vital.

El conductor, por su parte, fue detenido y está a la espera de que se formalicen cargos por su presunta participación en el dramático incidente.

