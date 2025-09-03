Terror en México: Turista ebrio le arrebata una pistola a un policía y dispara más de 15 veces - Chilevisión

Una angustiante escena tuvo lugar en la ciudad de Tequila, en el estado de Jalisco, en México, luego que un turista —en estado de ebriedad— protagonizara una discusión en la vía pública, le arrebatara la pistola a un policía y percutara más de 15 disparos al suelo. En el registro se alcanza a escuchar al hombre accionando el arma de fuego, en un episodio que ha levantado cuestionamientos por la nula respuesta policial. Afortunadamente, no hubo heridos, pero una mujer perdió la conciencia y se desmayó de pánico.