 Terror en México: Turista ebrio le arrebata una pistola a un policía y dispara más de 15 veces - Chilevisión
Minuto a minuto
“La intención siempre fue quitarle la vida”: Fiscalía revela nuevos antecedentes tras baleo a niño de 2 años en Temuco Cobraban por agilizar trámites y manipulaban concesiones: Así operaba la red de corrupción pública desbaratada en Arica La propuesta “hipoteca revertida” no está en el programa 2025 de Kast: Es de 2021 Esta foto de apoyo a Jeannette Jara en Arica no está manipulada Amenazan de muerte a alcaide de cárcel de Talagante: Lanzan corona de flores con cuatro municiones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/09/2025 11:19

Terror en México: Turista ebrio le arrebata una pistola a un policía y dispara más de 15 veces

Una angustiante escena tuvo lugar en la ciudad de Tequila, en el estado de Jalisco, en México, luego que un turista —en estado de ebriedad— protagonizara una discusión en la vía pública, le arrebatara la pistola a un policía y percutara más de 15 disparos al suelo. En el registro se alcanza a escuchar al hombre accionando el arma de fuego, en un episodio que ha levantado cuestionamientos por la nula respuesta policial. Afortunadamente, no hubo heridos, pero una mujer perdió la conciencia y se desmayó de pánico.

Lo más visto

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

02/09/2025
Publicidad