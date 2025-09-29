Maduro firma decreto de conmoción externa ante “amenazas” de Estados Unidos - Chilevisión

Este instrumento permitirá “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” en caso de que exista un ataque del país norteamericano.
Venezuela decretó este lunes un estado de excepción que le otorga más poderes a Nicolás Maduro, ante las amenazas de la intervención militar de Estados Unidos.
Así lo informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien detalló el uso del decreto de “conmoción exterior”, equivalente a un estado de excepción.
“Este decreto es de efecto inmediato para darle plenas facultades al presidente Nicolás Maduro para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país y tomar militarmente todas las infraestructuras de servicios”, comentó.
Este instrumento permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” en caso de que Estados Unidos se llegara a “atrever a agredir a nuestra patria”.
El decreto de estado de conmoción exterior en Venezuela permite dar las facultades para tomar militarmente industrias estratégicas para la seguridad nacional y servicios públicos.
También entrega el poder para cerrar las fronteras, movilizar tropas e incluso establecer gastos que no están en la ley de presupuestos.
La medida rige en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días.