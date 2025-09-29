Maduro firma decreto de conmoción externa ante “amenazas” de Estados Unidos - Chilevisión

Este instrumento permitirá “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” en caso de que exista un ataque del país norteamericano.

Venezuela decretó este lunes un estado de excepción que le otorga más poderes a Nicolás Maduro, ante las amenazas de la intervención militar de Estados Unidos.

Así lo informó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien detalló el uso del decreto de “conmoción exterior”, equivalente a un estado de excepción.

“Este decreto es de efecto inmediato para darle plenas facultades al presidente Nicolás Maduro para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país y tomar militarmente todas las infraestructuras de servicios”, comentó.

Este instrumento permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” en caso de que Estados Unidos se llegara a “atrever a agredir a nuestra patria”.

¿En qué consiste el estado de conmoción exterior en Venezuela?

El decreto de estado de conmoción exterior en Venezuela permite dar las facultades para tomar militarmente industrias estratégicas para la seguridad nacional y servicios públicos.

También entrega el poder para cerrar las fronteras, movilizar tropas e incluso establecer gastos que no están en la ley de presupuestos.

La medida rige en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días.