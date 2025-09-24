 AHORA | Alerta por tiroteo en centro de migración en Dallas: Reportan un fallecido y varios heridos - Chilevisión
Minuto a minuto
Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: Así ha reaccionado la oposición en Chile Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 “Soy un tipo de centro”: Pollo Valdivia se desmarca de Jara y reveló su candidato en primera vuelta Preocupación por seguidilla de temblores este miércoles en el norte: Sismo alcanzó magnitud de 5,1 Se aplicará en el verano: Anuncian nuevo límite de sobreconsumo en agua potable
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 10:26

AHORA | Alerta por tiroteo en centro de migración en Dallas: Reportan un fallecido y varios heridos

Según información preliminar se trataría de un posible ataque de un francotirador.

Publicado por CHV Noticias

Al menos dos detenidos fueron heridos a tiros en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, estado de Texas.

Según reportó CNN, desde ICE informaron que tres personas recibieron disparos -dos de ellos eran detenidos del centro- y fueron trasladadas a un hospital.

El mismo medio indicó que, según información preliminar, se habría tratado de un ataque de un francotirador.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional norteamerican, Kristi Noem, declaró en su cuenta de X que “aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos”.

De igual manera, autoridad de seguridad confirmó que el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

Los motivos del ataque aún están siendo investigados por las autoridades estadounidenses.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Agresor intentó escapar por los balcones con su hija: Lo que se sabe del femicidio que impacta en Santiago

Tras dar muerte a la víctima, el sujeto intentó huir del edificio, sin embargo falleció luego de caer desde un piso 11.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025