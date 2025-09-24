AHORA | Alerta por tiroteo en centro de migración en Dallas: Reportan un fallecido y varios heridos - Chilevisión

Según información preliminar se trataría de un posible ataque de un francotirador.

Al menos dos detenidos fueron heridos a tiros en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, estado de Texas.

Según reportó CNN, desde ICE informaron que tres personas recibieron disparos -dos de ellos eran detenidos del centro- y fueron trasladadas a un hospital.

El mismo medio indicó que, según información preliminar, se habría tratado de un ataque de un francotirador.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional norteamerican, Kristi Noem, declaró en su cuenta de X que “aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos”.

De igual manera, autoridad de seguridad confirmó que el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

Los motivos del ataque aún están siendo investigados por las autoridades estadounidenses.