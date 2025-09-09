Impacto en Brasil: Sepulturero llegó a su trabajo y encontró un cadáver sentado en su propia tumba - Chilevisión

El hallazgo ocurrió en la ciudad de Moreno, en Pernambuco, y ha causado gran conmoción. La policía baraja algunas hipótesis, aunque aún no hay claridad.

Impacto es lo que hoy por hoy vive la ciudad de Moreno, en el estado de Pernambuco, en Brasil, luego de que un trabajador hallara un cadáver sentado sobre su propia tumba.

El descubrimiento fue hecho por un sepulturero al interior de Cemitério Público Morada das Veredes Colinas, en Pedreiras, hace escasas semanas.

Pese al tiempo que ha transcurrido desde entonces, la investigación sigue estancada, a la vez que se han viralizado imágenes y videos del impactante hallazgo.

La noticia fue informada por el portal G1, que entregó más detalles.

Por ejemplo, a través de un comunicado, el municipio de Moreno aclaró que apenas se enteró de la situación una vez que el trabajador lo informó, por lo que se desconoce cuánto tiempo llevaba el cadáver ahí.

En ese sentido, otras interrogantes tienen que ver con los sospechosos, los motivos o si hubo objetos robados. Lo que sí es una certeza es la identidad de la víctima: Vladímir Vital.

El caso quedó en manos de la Policía Civil, que inició una investigación que se mantiene "en curso", buscando esclarecer el caso y dar con los eventuales responsables.

Según cierra el citado medio, hechos como este podrían configurar un delito contemplado en el artículo 212 del Código Penal brasileño.

La legislación aclara que "el vilipendio de cadáveres es un delito contra el respeto de los muertos" y es castigado con multa y penas que oscilan entre uno y tres años de prisión.