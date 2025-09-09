VIDEO | Así fue la evacuación obligada de pobladores de Gaza tras alerta de ataque israelí - Chilevisión

En las últimas jornadas, el ejército de Israel instó a la población de Gaza a abandonar el territorio tras amenazar con extender las operaciones militares en la zona.

Las autoridades israelíes justifican sus ataques argumentando que los edificios altos de la ciudad están siendo utilizados por el grupo Hamás.

En la misma línea, señalaron que la ofensiva no se detendrá hasta tener el control total de Gaza, liberar rehenes israelíes y terminar con la existencia de Hamás.

Población de Gaza es obligada a evacuar por amenaza de Israel

A través de redes sociales han comenzado a circular imágenes de más de 70 mil personas desplazándose y mudándose producto de la amenaza de Israel de destruir edificios de la cudad.

El ejército israelí prometió tener una zona humanitaria para albergar a todos los evacuados, quienes deberán transportarse, en su mayoría a pie, por casi 24 kilómetros.