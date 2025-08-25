5 periodistas fallecidos: Israel realiza doble ataque a hospital en Gaza dejando al menos 20 muertos - Chilevisión

Las autoridades de Israel lamentaron el fallecimiento de los profesionales y de "los individuos no involucrados", agregando que la guerra que sostienen es contra Hamás.

Cinco periodistas y un total de 20 personas fallecieron tras el doble bombardeo de Israel sobre el hospital Nasser de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza.

Las autoridades locales de Gaza han reportado algunos detalles de las víctimas fatales, quienes serían periodistas y fotoperiodistas de medios internacionales como Al Yazira y las agencias The Associated Press y Reuters.

Según información del Comité para la Protección de los Periodistas, se estima que más de 200 periodistas han muerto producto de los conflictos bélicos que se desarrollan en Medio Oriente.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Israel ataca Hospital Nasser en Gaza

Durante las últimas horas se registró un doble ataque por parte de fuerzas israelíes sobre uno de los pocos hospitales y centros asistenciales que se mantienen operativos en Gaza.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Salud de Gaza, el primer ataque fue realizado con un dron explosivo y afectó la cuarta planta del recinto, mientras que el segundo habría llegado cuando se intentaba asistir a los heridos.

Desde Israel, confirmaron haber llevado a cabo un ataque en la zona del Hospital Nasser y lamentaron "cualquier daño a individuos no involucrados".

Respecto a la muerte de los periodistas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también lamentó los hechos y, a través de un comunicado, señaló que Israel valora la labor de los periodistas y que la guerra es contra Hamás.