 5 periodistas fallecidos: Israel realiza doble ataque a hospital en Gaza dejando al menos 20 muertos - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 14:19

5 periodistas fallecidos: Israel realiza doble ataque a hospital en Gaza dejando al menos 20 muertos

Las autoridades de Israel lamentaron el fallecimiento de los profesionales y de "los individuos no involucrados", agregando que la guerra que sostienen es contra Hamás.

Publicado por CHV Noticias

Cinco periodistas y un total de 20 personas fallecieron tras el doble bombardeo de Israel sobre el hospital Nasser de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza

Las autoridades locales de Gaza han reportado algunos detalles de las víctimas fatales, quienes serían periodistas y fotoperiodistas de medios internacionales como Al Yazira y las agencias The Associated Press y Reuters

Según información del Comité para la Protección de los Periodistas, se estima que más de 200 periodistas han muerto producto de los conflictos bélicos que se desarrollan en Medio Oriente

Israel ataca Hospital Nasser en Gaza 

Durante las últimas horas se registró un doble ataque por parte de fuerzas israelíes sobre uno de los pocos hospitales y centros asistenciales que se mantienen operativos en Gaza.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Salud de Gaza, el primer ataque fue realizado con un dron explosivo y afectó la cuarta planta del recinto, mientras que el segundo habría llegado cuando se intentaba asistir a los heridos

Desde Israel, confirmaron haber llevado a cabo un ataque en la zona del Hospital Nasser y lamentaron "cualquier daño a individuos no involucrados".

Respecto a la muerte de los periodistas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también lamentó los hechos y, a través de un comunicado, señaló que Israel valora la labor de los periodistas y que la guerra es contra Hamás

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025