 Al menos 6 muertos y 86 heridos: Israel bombardea y destruye el palacio presidencial de Yemen - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/08/2025 12:58

Al menos 6 muertos y 86 heridos: Israel bombardea y destruye el palacio presidencial de Yemen

Las autoridades de Israel señalaron que la ofensiva se debe a los intentos de rebeldes hutíes de Yemen de bombardear Israel hace unos días.

Publicado por CHV Noticias

Continúa la escalada de violencia en el Medio Oriente luego de que Israel bombardeara Saná, la capital de Yemen.

El ataque se origina como respuesta a solo días de que rebeldes hutíes de Yemen lanzaran una bomba de racimo a Israel el pasado viernes. 

Tras la ola de bombardeos, las autoridades locales de Yemen reportaron que el palacio presidencial ubicado en Saná quedó completamente destruido. 

Israel bombardea Saná, capital de Yemen

El balance preliminar de afectados indica que el ataque ocasionó la muerte de al menos seis personas, mientras que otras 86 se mantendrían con lesiones de diversa consideración. 

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que continuarían con la ofensiva y que los hutíes "pagarán caro" cada intento de ataque contra el territorio israelí. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025
Publicidad