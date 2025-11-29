 Escala la tensión: Donald Trump anuncia que espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad” - Chilevisión
29/11/2025 11:03

Escala la tensión: Donald Trump anuncia que espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

El presidente norteamericano hizo la advertencia a través de redes sociales, explicando que el llamado incluye a pilotos, aerolíneas, narcotraficantes y traficantes de personas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que el espacio aéreo sobre territorio venezolano se deberá considerar “cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, fue el mensaje entregado por el mandatario estadounidense a través de su propia red social, Truth.

El mensaje fue publicado luego de que el diario The New York Times diera cuenta de una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, esto con la finalidad de un posible encuentro. Cabe destacar que la supuesta conversación no ha sido confirmada oficialmente.

Crisis aérea en Venezuela

Mientras la tensión aumenta entre Donald Trump y Nicolás Maduro, Venezuela vive una de sus peores crisis aéreas. 

Tras cumplirse un plazo de 48 horas, el Gobierno venezolano decidió revocar la concesión de vuelos a seis aerolíneas internacionales, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por Trump.

Dicha resolución afecta a las empresas Iberia, TAP, Avianca, Latam, Turkish y Gol.

